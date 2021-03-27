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На фоне локдауна во всех регионах Украины дорожает проезд: где уже подняли цены

На фоне локдауна во всех регионах Украины дорожает проезд: где уже подняли цены
11:23 Сегодня Телеграф

На фоне ужесточения карантина из-за коронавируса во многих городах Украины уже произошло или планируется подорожание проезда в общественном транспорте.

Где уже подняли цену?

Направление "Борисполь-Киев"

Как сообщил на своей странице в Facebook экс-секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, стоимость проезда в маршрутке "Борисполь-Киев" повысилась на 23% и составляет 32 гривен. При этом как уточнил Годунок, стоимость проезда до Борисполя со станции метро "Харьковская" составляет 32 гривны, со станции "Бориспольская" - 30 гривен. Отметим, что ранее стоимость проезда составляла 26 гривен.

Направление "Днепр-Каменское"

С 25 марта проезд в автобусе "Днепр-Каменское" стоит 45 гривен. Отметим, что стоимость проезда на этом маршруте уже поднимали, причем совсем недавно.

Подорожание проезда

Как пишет местное издание 056.com.ua, 18 января стоимость проезда подняли с 35 до 40 гривен. И вот через два месяца вот очередное подорожание.

Где подорожание планируется?

Направление "Переяслав-Киев"

Перевозчики с 30 марта планируют поднять цену на стоимость проезда в маршрутке "Переяслав-Киев". Если сейчас стоимость проезда составляет 60 гривен, то в предпоследний день марта цена подскочит до 75 гривен. Для студентов и школьников скидка в 5 гривен останется.

Во Львове, как сообщает городской совет, подорожание проезда планируют ввести с апреля. На данный момент предполагается, что на 10 гривен подорожает проезд в автобусах, а в электротранспорте - на 10 гривен, если купить билет у водителя, 9 гривен - при покупке билета в киоске, и 8,5 гривен при покупке билета через электронные сервисы - QR-коды Приват24, SMS, Bluetooth, или терминалы самообслуживания IBOX и EasyPay.

В Николаеве ожидается подорожание проезда до 6-10 гривен в зависимости от маршрута. Начальник управления транспортного комплекса горсовета Дмитрий Попов заявил, что по новым расчетам стоимость проезда "коротких" маршрутов должны быть на уровне 6 гривен, "средних" — 7 гривен (те, которые сейчас по 5 гривен). Пригородные маршруты - 9 гривен в Большую Корениху и Матвеевку, 10 гривен - в Малую Корениху.

Подорожание грядет и в Виннице  с 1 июня. На сайте Винницкого городского совета появился проект решения о повышении стоимости проезда в маршрутных такси. Планируют поднять цену до 10 и 12 гривен.

Подорожает проезд и в Хмельницком. Правда пока не понятно с какой даты и на сколько. 

Планируют поднять цену на проезд и в Ровно. Здесь проезд в маршрутках может подорожать до 8, а то и 10 гривен - такие предложения уже предоставили городской власти местные перевозчики.

А что в Киеве?

В столице подорожание проезда отложили, но скорее всего ненадолго. Уже на следующей неделе состоится круглый стол с участием местной власти и столичных перевозчиков, где будет решаться вопрос подорожания. Как заявил председатель Общественного союза "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Мойсеенко в эфире "Апостроф Live", отсрочка связана с тем, что администрация Киева уменьшила ограничения по количеству пассажиров. То есть если раньше во время карантина перевозчики могли перевозить 50% пассажиров от количества сидячих мест, то сейчас это число равно половине от общей пассажировместимости автобуса.

Как сообщал "Телеграф", ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключил, что придется "закрыть всю страну", если ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится еще больше.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Карантин, Коронавирус, Подорожание проезда, Covid-19, Локдаун.
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