Коронавирус атакует украинцев: в каких областях осталось меньше всего мест в больницах

В Украине все больше людей заболевают коронавирусом и с каждым днем ситуация с местами для больных в ряде областей становится критической.
Об этом сообщили в статистике Минздрава на 27 марта.
Согласно предоставленным данным, больше всего показатель госпитализаций (на 100 тыс. нас.) в таких областях:
В то же время топ-5 областей с наибольшей заполненностью коек:
Ситуация в других областях:
Стоит напомнить, что из-за карантина в Украине вырастут цены на проезд - где это уже произошло, а в каких областях планируется.