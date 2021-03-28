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Воскресенье, 28.03.2021
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Коронавирус атакует украинцев: в каких областях осталось меньше всего мест в больницах

Коронавирус атакует украинцев: в каких областях осталось меньше всего мест в больницах
13:14 Сегодня Телеграф

В Украине все больше людей заболевают коронавирусом и с каждым днем ситуация с местами для больных в ряде областей становится критической.

Об этом сообщили в статистике Минздрава на 27 марта.

Согласно предоставленным данным, больше всего показатель госпитализаций (на 100 тыс. нас.) в таких областях:

  • в Винницкой области показатель равен 122,9,
  • 120,6 - в Житомирской области,
  • в Хмельницкой области 114,2,
  • в Киеве 109,5,
  • 105,9 - в Николаевской области.

В то же время топ-5 областей с наибольшей заполненностью коек:

  • в Киеве 84,0% загруженности,
  • в Киевской области - 73,8%,
  • 73,1% - в Житомирской области,
  • в Николаевской области - 67,9%,
  • на Львовщине - 67,2%.

Ситуация в других областях:

Таблица

Стоит напомнить, что из-за карантина в Украине вырастут цены на проезд - где это уже произошло, а в каких областях планируется.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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