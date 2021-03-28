Коронавирус атакует украинцев: в каких областях осталось меньше всего мест в больницах

В Украине все больше людей заболевают коронавирусом и с каждым днем ситуация с местами для больных в ряде областей становится критической.

Об этом сообщили в статистике Минздрава на 27 марта.

Согласно предоставленным данным, больше всего показатель госпитализаций (на 100 тыс. нас.) в таких областях:

в Винницкой области показатель равен 122,9,

120,6 - в Житомирской области,

в Хмельницкой области 114,2,

в Киеве 109,5,

105,9 - в Николаевской области.

В то же время топ-5 областей с наибольшей заполненностью коек:

в Киеве 84,0% загруженности,

в Киевской области - 73,8%,

73,1% - в Житомирской области,

в Николаевской области - 67,9%,

на Львовщине - 67,2%.

Ситуация в других областях:

Стоит напомнить, что из-за карантина в Украине вырастут цены на проезд - где это уже произошло, а в каких областях планируется.