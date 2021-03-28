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Воскресенье, 28.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных

Хроники коронавируса в Украине: заболеваемость и смертность снизились на фоне снижения числа тестов и выходных
08:46 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Медикам в Украине за сутки удалось зарегистрировать 11932 человека с коронавирусом. В то же время умерших от болезни всего 203 человека.

Об этом 28 марта сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В сравнении с данными последних дней, число смертей и заражений упало, при этом упало и число тестов на "ковид" среди населения.

корона

В сравнении с 26 марта - 27 и 28 марта проводилось меньше ковид-тестов.

коронавирус тесты

Также обычно в Украине снижается количество заражений на выходных.

коронавирус тест

коронавирус

Согласно данным Минздрава в стране за прошедшие 24 часа:

  • 5052 человека попали в больницу,
  • 203 пациента умерли,
  • 3343 украинца побороли коронавирус,
  • тестов провели 67 335.

В свою очередь, с начала первого заражения на территории Украины уже успели заболеть 1 644 063 граждан, а выздороветь только 1 300 625, при том, что умерли 31 954 пациента.

Топ-5 регионов страны с наивысшим показателем заболеваемости за сутки:

  • 1150 человек заболели на Харьковщине,
  • заразились коронавирусом 1083 украинца в Днепропетровской области,
  • на Львовщине 905 пациентов подхватили "корону",
  • 841 позитивный тест получили жители Донецкой области,
  • 791 граждан заболели COVID-19 в Житомирской области.

В то же время в Украине за прошедший день привили 4616 человек.

Напомним, что 27 марта, в Украине обновили карту карантинного зонирования областей, в обновленной версии стало меньше "красных" областей.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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