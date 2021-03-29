Смогут ли получить вакцину украинцы, которые не записались в очередь с помощью приложения "Дія" - ответ Минздрава

Украинцам, которые не записались в очередь на вакцинацию от коронавируса, будут ставить прививку, но лучше внести свои данные в лист ожидания, чтобы оценить реальную потребность украинцев в инъекциях.

Об этом на брифинге в понедельник, 29 марта, сообщил заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.

"Это не будет никаким для вас ограничением, но я бы советовал – чтобы ускорить этот процесс – быть в этом соответствующем списке, чтобы мы могли планировать", – объяснил он.

Кучер напомнил, что записаться в лист ожидания на вакцинацию украинцы могут с помощью:

приложения "Дія";

через портал "Дія";

через контакт-центр Минздрава;

стать на очередь через семейных врачей.

По словам замминистра, благодаря записи можно "планировать логистическую потребность, понимать, в каких регионах есть больший запрос на эту вакцину".

Как сообщал "Телеграф", ранее что 25 марта в аэропорту Борисполя сел самолет с вакциной из Китая CoronaVac от Sinovac.