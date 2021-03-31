Їхали навіть на таксі: мисливці за наживою на окупованому Донбасі приголомшили мережу (відео)

У тимчасово окупованій Макіївці (Донецька обл.) потрапив у ДТП вантажний автомобіль із цукром. В ході аварії фура з'їхала з дороги в річку, в результаті чого постраждав водій, а з причепа висипалися мішки з цукром.

Про це йдеться в повідомленні так званого "МНС ДНР".

Згідно з інформацією, ДТП сталося 29 березня по вулиці Магістральній в Гірницькому районі Макіївки. Вантажний автомобіль DAF прямував з Донецька до Горлівки, водій 1970 року народження не впорався з керуванням та скоїв з'їзд в річку Грузська.

В результаті аварії водій отримав травми і був госпіталізований в місцеву лікарню.

В "МНС" розповіли, що для перевантаження цукру в інший автомобіль їм довелося встановлювати освітлювальну установку.

Разом з тим, ще до приїзду екстрених служб місцеві жителі також в міру своїх сил "допомогли" звільнити місце ДТП від мішків з цукром, що вилетіли з фури: хтось прийшов з тачкою, а хтось навіть скористався заради такої справи послугами таксі.

Відповідні кадри вдалося зняти очевидцям, відео яких опублікував Telegram-канал "donetchanyn".

Коментуючи відео, читачі згадували, як так само в 2014 році в Донецьку був "звільнений" від товару гіпермаркет "Метро". Деякі згадували мародерство місцевих жителів на місці катастрофи малазійського Боїнга, збитого росіянами в небі над Донбасом влітку 2014 року.

Інші ж з сарказмом згадували навратив россійських пропагандистів щодо "процвітаючих республік".

Як повідомлялося, в середині лютого в мережу потрапили фото, на яких люди в окупованих Макіївці і Донецьку вишикувалися у величезні черги за безкоштовною їжею.