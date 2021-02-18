За это боролись? В сети обсуждают фото очереди за бесплатной похлебкой в Донецке и Макеевке

В сети активно обсуждают фото, на которых люди выстроились в огромную очередь за бесплатной едой.
Раздача происходит в оккупированных Макеевке и Донецке.
Соответствующие фото постят пользователи в Тwitter.
"Очередь за бесплатной похлёбкой в оккупированных Макеевке и Донецке. Щедрый "русский мир" пришёл! Россия спасла от проклятых бендерофашистов!", - подписаны фото.
Люди комментируют фото и предлагают уважать выбор жителей ОРДЛО:
"Щедрость правителей говорит об обкраденности населения"
"Давайте уважать выбор жителей ОРДЛО"
"Мне кажется, что их все устраивает. Халява же, почти коммунизм. Они так и представляли русский мир"
Как сообщалось ранее, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей началась массовая вакцинация от коронавируса. Оккупанты используют российскую вакцину "Спутник-V".