За это боролись? В сети обсуждают фото очереди за бесплатной похлебкой в Донецке и Макеевке

В сети активно обсуждают фото, на которых люди выстроились в огромную очередь за бесплатной едой.

Раздача происходит в оккупированных Макеевке и Донецке.

Соответствующие фото постят пользователи в Тwitter.

"Очередь за бесплатной похлёбкой в оккупированных Макеевке и Донецке. Щедрый "русский мир" пришёл! Россия спасла от проклятых бендерофашистов!", - подписаны фото.

Люди комментируют фото и предлагают уважать выбор жителей ОРДЛО:

"Щедрость правителей говорит об обкраденности населения"

"Давайте уважать выбор жителей ОРДЛО"

"Мне кажется, что их все устраивает. Халява же, почти коммунизм. Они так и представляли русский мир"

Как сообщалось ранее, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей началась массовая вакцинация от коронавируса. Оккупанты используют российскую вакцину "Спутник-V".