Київ посилює карантин: повний список обмежень (інфографіка)

У Києві через стрімке поширення коронавирусу 5 квітня посилюють карантин. З понеділка в столиці закриваються школи і дитячі садки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки.

За словами мера столиці Віталія Кличка, іншого вибору немає.

"Київ вводить більш строгі обмеження. У нас немає іншого вибору. Інакше будуть сотні смертей щодня! З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі сади.

Весь громадський транспорт - і наземний, і метро - буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури ", - заявив міський голова.

Слід зазначити, що з 1 квітня припиняється робота продуктових ярмарків, а заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос або доставку.

Детальний список всіх обмежень дивіться в інфографіці:

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 11 226 нових випадків коронавірусного захворювання. Крім того, померли 407 осіб. У столиці за добу захворіло 1 100 осіб, при цьому 38 пацієнтів померли.

Також слід зазначити, що на сьогоднішній день лікарні в Києві завантажені на 95% та майже всі реанімаційні ліжка у них заповнені.