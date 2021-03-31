Вперше більше 400 смертей за добу: Україна поставила новий сумний рекорд COVID-19

Українським медикам вдалося зареєструвати 11226 осіб хворих коронавірусом. При цьому померли рекордні 407 пацієнтів.

Про це 31 березня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з його даними, за минулі 24 години в країні:

госпіталізувати довелося 5558 осіб,

407 українців померли,

6405 пацієнтів одужали,

тестів провели 139 224.

У свою чергу, з початку поширення коронавируса в Україні встигли захворіти 1 674 168 громадян, а вилікувалися тільки 1 313 481 українців, вміли 32 825 осіб.

Топ-5 областей в Україні з найвищим рівнем хворих за добу:

в Києві 1100 захворіли короною,

в Одеській області 1012 громадян заразилися,

906 українців підхопили COVID-19 на Харківщині,

у Львівській області 833 людини отримали позитивний ковід-тест,

в Запорізькій області 737 пацієнтів захворіли.

При цьому за минулу добу в країні вакцинували 18 668 осіб.

Нагадаємо, що раніше Максим Степанов озвучив терміни початку поставок в Україну вакцини від COVAX.