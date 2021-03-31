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Вперше більше 400 смертей за добу: Україна поставила новий сумний рекорд COVID-19

Вперше більше 400 смертей за добу: Україна поставила новий сумний рекорд COVID-19
Оновлено 08:46 Сьогодні Телеграф

Українським медикам вдалося зареєструвати 11226 осіб хворих коронавірусом. При цьому померли рекордні 407 пацієнтів.

Про це 31 березня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з його даними, за минулі 24 години в країні: 

  • госпіталізувати довелося 5558 осіб,
  • 407 українців померли,
  • 6405 пацієнтів одужали,
  • тестів провели 139 224.

У свою чергу, з початку поширення коронавируса в Україні встигли захворіти 1 674 168 громадян, а вилікувалися тільки 1 313 481 українців, вміли 32 825 осіб.

Топ-5 областей в Україні з найвищим рівнем хворих за добу: 

  • в Києві 1100 захворіли короною,
  • в Одеській області 1012 громадян заразилися,
  • 906 українців підхопили COVID-19 на Харківщині,
  • у Львівській області 833 людини отримали позитивний ковід-тест,
  • в Запорізькій області 737 пацієнтів захворіли.

При цьому за минулу добу в країні вакцинували 18 668 осіб.

Нагадаємо, що раніше Максим Степанов озвучив терміни початку поставок в Україну вакцини від COVAX.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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