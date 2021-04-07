Спецслужби Росії організували в Західній Україні фейкову "міськраду": у справі "засвітився" і Шарій

У Хмельницькому правоохоронці розслідують роботу фейкової міськради, яка була створена з-за кордону і співпрацювала з підозрюваним у державній зраді блогером Анатолієм Шарієм. Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили в облуправлінні СБУ.

Виявляється, "міськраду", створену на Західній Україні росіянами, розсекретили ще в жовтні 2020 року. Тоді 10 самопроголошених депутатів провели збори і проголосили "новий орган місцевого самоврядування Республіки Україна Хмельницька міськрада".

У підсумку, псевдодепутатами зайнялися співробітники СБУ. З'ясувалося, що підозрювані координували рішення зі спецслужбами Росії та співпрацювали з блогером Шарієм. Судити учасників "міськради" будуть за статтею про дії, "спрямовані на насильницьке повалення конституційного ладу або захоплення державної влади".

Нагадаємо, в Україні працювала мережа агітаторів, які виступали за захоплення влади в країні.