Шукали з лютого: на Луганщині при загадкових обставинах помер 17-річний хлопець (фото)

У річці Айдар в селі Заайдарівка Луганській області сьогодні, 8 квітня, знайшли мертвим 17-річного Івана Лихоноса, який зник безвісти ще в лютому. Про підсумки пошукової операції інформує обласне управління Національної поліції.

В останній раз Ваню бачили живим 12 лютого: тоді хлопець їхав додому з кафе "Сарай", вийшов з таксі біля стели "Заайдарівка" і пропав. На пошук Івана кинули всі сили: хлопця весь цей час шукали оперативники карного розшуку, ювенальні поліцейські, кінологи, нацгвардейци, прикордонники, працівники ГСЧС, майже всі односельці та волонтери з сусідніх селищ. На жаль, знайшли його мертвим: причину встановлять після відповідних експертиз.

Нагадаємо, в Києві сталася надзвичайна подія: прямо посеред дитячого майданчика, неподалік від граючих дітей, був знайдений мертвий чоловік.