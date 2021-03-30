На детской площадке в Киеве нашли труп: рядом играли ничего не подозревающие дети

В Киеве, на улице Мишуги, 8 произошло ЧП: прямо посреди детской площадки, неподалеку от играющих детей, был найден мертвый человек.

Об этом 30 марта сообщили в Телеграм-канале ДТП Киев.

На данный момент на месте работают правоохранители. Причина смерти неустановлена.

Ведутся следственные действия.

В тот же день, 30 марта, в общежитии Государственного университета коммуникаций, на ул. Соломенской,7а, в Соломенском районе Киева неизвестный начал обстреливать окна дома напротив.

Стоит напомнить, что 28 марта, в Измаиле Одесской области нашли человека без признаков жизни с множественными переломами ребер и политравмами. Полицейские установили, что его туда с морского вокзала завели и беспощадно избили двое малолетних подростков - одному 12, второму 13 лет.