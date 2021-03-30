Под Одессой подростки расправились с бездомным из-за булочки (фото, видео)

В воскресенье, 28 марта, возле памятника морякам в Измаиле Одесской области было обнаружено 58-летнего местного жителя без признаков жизни с множественными переломами ребер и политравмами. Полицейские установили, что его туда с морского вокзала завели и беспощадно избили двое малолетних подростков - одному 12, второму 13 лет.

Об этом сообщает во вторник, 30 марта, полиция Одесской области.

"По словам подростков, с мужчиной они поссорились из-за булочки, которые тот не захотел для них попросить у людей. Уговорами они заманили бездомного к озеру, где и избили так, что тот умер", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что семьи обоих подростков состоят на учете службы по делам детей как те, что оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

"Сами же малолетние неоднократно попадали в поле зрения полиции за кражи", - говорится в сообщении.

Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз.

"Поскольку фигуранты не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после полного расследования производства дело будет передано в суд для применения к ним принудительных мер воспитательного характера", - рассказали в правоохранительном ведомстве.

Сейчас правоохранители занимаются помещением их в приемник-распределитель для несовершеннолетних, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как сообщалось, 27 марта в центре Луцка подростки избили мужчину за замечание: прохожий попросил парней выключить русский рэп.