Лютый треш: в сети бурно обсуждают избиение подростками прохожего из-за русского рэпа

В центре Луцка подростки избили мужчину за замечание: прохожий попросил парней выключить русский рэп.

Об этом в Facebook сообщила депутат Луцкого городского совета Алла Жупанюк.

ЧП произошло на проспекте Свободы, в центре города. Прохожий попросил выключить музыку, которая громко "валала" из колонок. Он объяснил, что здесь не Россия, чтобы слушать подобную музыку. Зато те начали дразнить мужчину и преследовать его.

"Дерзкие подростки начали говорить, что я не имею права им запрещать. Я еще раз подчеркнул, что ничего им не запрещаю. Как себе знают - так пусть и живут", - рассказал потерпевший.

Когда мужчина отошел на несколько шагов от места, где произошел диалог, то получил сильный удар в затылок. Мужчина смог отбиться от хулиганов и с помощью других людей задержал их, вызвал полицию.

Как сообщает "ТСН", в полиции инцидент подтвердили и открыли уголовное производство.

"Вчера около 20 часов в полицию поступило сообщение от 38-летнего жителя Луцка о том, что неизвестные лица на проспекте Свободы из-за конфликта нанесли ему телесные повреждения", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном легком телесном повреждении.

В сети бурно стали обсуждать ЧП.

"Це просто якийсь лютий треш. Хто небудь, та виставіть фамілії цього сміття, бо чомусь мені підказує чуття, що нічого цим задротам не буде, а от хлопці, які не одну ротацію провели в АТО, вміють гарно і головне, доступно пояснити і оцьому гімну, і гімну, які виростили абсолютно невиховане бидло - як потрібно поводити себе в цивілізованому світі", "Це що виходить, що по вулицях міста не можна вже ходити і відчувати себе безпечно????Що на це скаже Поліція, за муніципалів я мовчу- ці втікли б, якби побачили бійку", "В голові не вкладається.... ВОСЬМИЙ рік війни!!!" - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Луцке водитель маршрутного такси № 10 оскорбил мать погибшего участника АТО.

Также в одном из детсадов Луцка произошел неприятный инцидент - воспитательница младшей группы давала детям подзатыльники и заклеивала рот скотчем.