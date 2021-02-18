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Воспитательница детсада раздавала подзатыльники и заклеивала детям рот скотчем: детали происшествия в Луцке

Воспитательница детсада раздавала подзатыльники и заклеивала детям рот скотчем: детали происшествия в Луцке
Обновлено 07:44 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В одном из детсадов Луцка произошел неприятный инцидент - воспитательница младшей группы давала детям подзатыльники и заклеивала рот скотчем. 

Об этом сообщает местное издание ИА "Конкурент".

Все происходило в детском саду №37,женщина работает с четырехлетними малышами. Она делала это показательно — перед всей группой, при этом сама говорила детям, что это "секретик".

Родители заподозрили неладное, когда малыши начали приходить из садика с синяками и царапинами.

В руководстве садика отреагировали на ситуацию и заверили, что никогда прежде такого не было, что женщине 56 лет, она имеет 30 лет педагогического стажа и очень давно работает в этом учреждении. 

Журналисты обратились в управление образования Луцксовета, где попытались объяснить, что скотчем воспитательница пыталась "припугнуть" очень активного мальчика.

"Был скотч, потому что детки обрывают все эти картинки-маркировки, и воспитатель их канцелярским скотчем подклеивает. Скотч был тоненький.

Он очень шумел, очень кричал, мама утверждает, что он активный мальчик. И воспитательница, имея скотч в руках, говорит ему: "Сейчас заклею рот". Так его припугнула. Так объясняет воспитательница", – прокомментировала ситуацию начальник управления образования Луцкого городского совета Зиновия Лещенко.

Также чиновница отметила, что было бы не по-человечески уволить женщину накануне выхода на пенсию: "Скажите, как я бы поступила с чисто человеческой позиции, если бы не позволила ей доработать и дослужить в той сфере, в которой она проработала 30 лет".

Стоит отметить, что накануне в одной из стоматологических клиник в Ровно разгорелся скандал - детского врача уличили в избиении детей. Полиция открыла пять уголовных производств в отношении стоматолога. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Луцк, Дети, Детсад.
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