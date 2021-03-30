В общежитии на Соломенской в Киеве завелся стрелок, который терроризирует жителей близлежащих домов (фото)

В общежитии Государственного университета коммуникаций, на ул. Соломенской,7а, в Соломенском районе Киева неизвестный обстреливает окна дома напротив.

Об этом во вторник, 30 марта, пишет Telegram-канал "Київ Оперативний", а также публикует фото поврежденных окон и шарик металлического цвета, которым, предположительно, и были прострелены окна.

"Вчера, около 23 часов вечера, несколько жителей дома обнаружили у себя поврежденные окна в квартирах. Обстрел продолжался около получаса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году жители этого же дома выявляли у себя поврежденные окна от выстрелов со стороны общежития, но определить стрелка тогда не удалось. Теперь ситуацию повторяется вновь.

"В полицию обращались, но пока все остается только на бумаге", - говорится в информации.

Также на канале отмечают, что ситуация опасна тем, то неподалеку находится детская площадка, где постоянно играют дети. "Страшно представить, что может случиться, если стрелку однажды захочется пострелять не по окнам, а по живой мишени", - говорится в заметке.

Как сообщалось, в начале марта в Одессе обстреляли маршрутку с пассажирами.

Кроме того, на Винничине мужчина устроил стрельбу из автомата на дне рождения и оставил селян без света.