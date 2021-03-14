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Захотелось фейерверка: на Винничине мужчина устроил стрельбу на дне рождения и оставил селян без света (фото)

Захотелось фейерверка: на Винничине мужчина устроил стрельбу на дне рождения и оставил селян без света (фото)
Обновлено 15:38 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Мужчина, находившийся на праздновании дня рождения, возмутился, что по этому поводу не было праздничных фейерверков, а потому достал из багажника своего автомобиля автомат и выпустил в воздух около 20 пуль. 

Как сообщает Нацполиция Винницкой области, инцидент случился в смт. Томашполь. 

В ходе "праздничной" стрельбы был поврежден высоковольтный кабель, из-за чего большая часть села осталась без электричества. 

Поняв, что затея была не очень удачной, хулиган попытался сбежать с места происшествия на своем "Порше Каен".

В полиции тем временем ввели план "Сирена" и вскоре дебошир был задержан. 

Стрельба Винницкая область

Сейчас 35-летний житель Винницы находится в изоляторе временного содержания, а его автомобиль был доставлен на штрафплощадку. 

Стрельба Томашполь

Выходка мужчины квалифицирована по ч.2 ст.194 ук Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как сообщалось ранее, в больнице Ужгорода пациент потребовал от врача принять его вне очереди, но получил отказ и полез в драку. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Винницкая область, Стрельба, Нацполиция.
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