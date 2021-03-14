Захотелось фейерверка: на Винничине мужчина устроил стрельбу на дне рождения и оставил селян без света (фото)

Мужчина, находившийся на праздновании дня рождения, возмутился, что по этому поводу не было праздничных фейерверков, а потому достал из багажника своего автомобиля автомат и выпустил в воздух около 20 пуль.

Как сообщает Нацполиция Винницкой области, инцидент случился в смт. Томашполь.

В ходе "праздничной" стрельбы был поврежден высоковольтный кабель, из-за чего большая часть села осталась без электричества.

Поняв, что затея была не очень удачной, хулиган попытался сбежать с места происшествия на своем "Порше Каен".

В полиции тем временем ввели план "Сирена" и вскоре дебошир был задержан.

Сейчас 35-летний житель Винницы находится в изоляторе временного содержания, а его автомобиль был доставлен на штрафплощадку.

Выходка мужчины квалифицирована по ч.2 ст.194 ук Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Как сообщалось ранее, в больнице Ужгорода пациент потребовал от врача принять его вне очереди, но получил отказ и полез в драку.