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Был недоволен лечением: в Ужгороде врачи заломали пациента-дебошира (видео)

Был недоволен лечением: в Ужгороде врачи заломали пациента-дебошира (видео)
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф

В больнице Ужгорода подрались врач и пациент из-за того, что второй требовал принять его без очереди, несмотря на карантин.

Об этом сообщает местное издание "Перший".

По словам пациента, врач отказывался проводить осмотр, поэтому между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. Им пришлось скрутить двоим медработникам, которые «насели» на разбушевавшегося пациента сверху – только так его удалось успокоить.

На место событий прибыла полиция. Им пациент заявил, что был недоволен лечением камней в почках. В свою очередь, медработник написал заявление, и правоохранители начали уголовное производство по статье "Нанесение легких телесных повреждений".

Как сообщал "Телеграф", ранее на Прикарпатье люди затравили 30-летнего врача Викторию Махнич за то, что та носила маску. Медик живет в Верховине, но работает сразу в нескольких селах, однако не все одобряют ношение маски, а некоторые даже осуждают.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Пациенты, Врачи, Ужгород, Видео, драки, Больницы.
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