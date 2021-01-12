Люди затравили врача за то, что та носит маску (видео)

На Прикарпатье люди затравили 30-летнего врача Викторию Махнич за то, что та носила маску. Медик живет в Верховине, но работает сразу в нескольких селах, однако не все одобряют ношение маски, а некоторые даже осуждают.

Об этом сообщили в своем сюжете "Окна".

Стоит отметить, что условия, в которых работает женщина, настолько "дикие", что о ней даже написали мировые агентства.

"Две тысячи пациентов. Когда не было пандемии, не ощущалось сложности. Теперь часто не хватает ни времени, ни сил, потому что работаем и на выходных", - рассказала врач.

С начала пандемии Виктория выезжает и на коронавирусные подозрения тоже. Пациентов осматривает в маске и перчатках, впрочем одевает их прямо перед входом в дом, не на улице. А все из-за отношения местных сел к средствам индивидуальной защиты.

"Однажды ехали брать у человека мазок на ПЦР-тест, были полностью одеты в защитные костюмы, то соседи нас чуть ли не избили", - отметила медик.

В то же время в церковь женщина тоже ходит в маске и она там единственная, кто ее надевает.

"В Божий храм в маске! Бог нас спасает от всего, и спасет и от этого. Не надо круг храма маски! Просим Бога, чтобы все мерло", - говорит местная жительница.

Стоит напомнить, что ранее в Киеве между водителем троллейбуса и пассажиром произошла драка из-за отсутствия маски.