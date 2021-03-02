В Одессе обстреляли маршрутку с пассажирами: видео после первых минут ЧП

Во вторник, 2 марта, в Одессе неизвестные обстреляли маршрутку.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Х*евая Одесса".

Под обстрел попал 149-й пассажирский автобус, который как раз ехал в районе Люстдорфской дороги.

На кадрах видно, что окно посыпалось от пули, едва серьезно не задев голову пассажира, сидевшего возле окна. Пассажир оказался полностью обсыпанным осколками. От пули пассажира спасла защитная пленка на стекле, благодаря которой пуля и остановилась, не задев пассажира.

В комментариях женщина, сидящая в этой же маршрутке в тот момент, рассказала, что "было ну совсем не до шуток".

"Была в этой маршрутке как раз. Был достаточно сильный хлопок. Ребятам в морской форме, курсантам, сидевшим на первых за водителем сиденьях, было ну совсем не до шуток... И это был не камешек и не рогатка, 100% вышла под впечатлением..." - поделилась подробностями пользователь Tata.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Одессе произошло ЧП: в одной из маршруток подростки разбили окно в результате чего пострадала женщина.