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В Одессе подростки разбили окно маршрутки: пострадала одна из пассажирок (видео)

В Одессе подростки разбили окно маршрутки: пострадала одна из пассажирок (видео)
Обновлено 16:30 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В понедельник, в Одессе произошло ЧП: в одной из маршруток подростки разбили окно в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Х***я Одесса.

Там также поделились видео из салона автобуса, где и произошел инцидент.

Согласно предоставленным данным, двое несовершеннолетних мальчика разбили стекло в маршрутке 87, после чего скрылись с места происшествия.

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В то же время, в результате произошедшего пострадала женщина, она получила рассечения брови и небольшие повреждения в районе шеи.

Видео из автобуса после инцидента:

Стоит напомнить, что ранее, 16 февраля водитель маршрутки в попытке сократить себе путь застрял на трамвайных путях.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 542

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Одесса, Маршрутка, Автобус.
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