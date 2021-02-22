В Одессе подростки разбили окно маршрутки: пострадала одна из пассажирок (видео)

В понедельник, в Одессе произошло ЧП: в одной из маршруток подростки разбили окно в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Х***я Одесса.

Там также поделились видео из салона автобуса, где и произошел инцидент.

Согласно предоставленным данным, двое несовершеннолетних мальчика разбили стекло в маршрутке 87, после чего скрылись с места происшествия.

В то же время, в результате произошедшего пострадала женщина, она получила рассечения брови и небольшие повреждения в районе шеи.

Видео из автобуса после инцидента:

Стоит напомнить, что ранее, 16 февраля водитель маршрутки в попытке сократить себе путь застрял на трамвайных путях.