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Объехал пробку: водитель маршрутки застрял на трамвайных путях в Киеве (фото и видео)

Объехал пробку: водитель маршрутки застрял на трамвайных путях в Киеве (фото и видео)
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф

В районе метро Черниговская второй день транспортный коллапс. На этот раз из-за нерадивого водителя маршрутки.

Во вторник утром, 16 февраля, желание быстрей довезти пассажиров до места назначения сыграло злую шутку с водителем маршрутного такси. Пострадало, правда, еще и немало обычных жителей Днепровского района Киева, не успевших вовремя попасть на работу.

"На Алишера Навои, водитель маршрутки решил объехать пробку по трамвайным путям и застрял. Движение трамваев заблокировано", - сообщает telegram-канал " Київ Оперативний".

Вслед за парализованным движением трамваев, в районе автоматически появились и автомобильные заторы.

пробки

"ДТП на улице Миропольской. Затруднено движение в направлении станции метро Черниговская", - сообщила патрульная полиция Киева.

В комментариях в соцсетях традиционно принялись негативно отзываться о водителе маршрутки. Однако, как заметил один из пользователей, " Там все объезжали аварию по трамвайным, маршрутчику не повезло больше всего".

комментарии

Напомним, в Днепровском районе Киева возле  станции метро Черниговская  прорвало трубу. Потоки воды превратили дорогу в небольшую реку с быстрым течением.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Киев, ДТП, Маршрутка, Пробки.
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