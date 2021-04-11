Названо ім'я військового, убитого окупантами 10 квітня: бійцю було всього 24 роки

У суботу, 10 квітня, пізно ввечері в районі н.п. Золоте Луганської області російські найманці пострілом зі стрілецької зброї вбили бійця 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка старшого солдата Андрія Теперика.

Про це повідомляється на офіційній сторінці 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка в соцмережі Facebook в неділю.

"Вчора,10 квітня, об 11 годині вечора російські найманці вкотре "дотримувались режиму припинення вогню" і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Йому було 24 роки…", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, збройні формування Російської Федерації в суботу, 10 квітня, 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовий був убитий і ще один отримав поранення.