Пенсіонер заблокував рух поїздів на Харківщині (фото)

Сьогодні, 12 квітня, о 8:34 ранку в Харківській області - в селищі Краснопавлівка Лозівського району - пасажирський поїзд збив на смерть 63-річного чоловіка.

Про ДТП, яке привело в затримки поїздів на Південній залізниці, повідомили в облуправлінні Нацполіціі.

Правоохоронці кажуть, що загиблим виявився пенсіонер з Краснопавлівки, а збив його потяг сполученням "Миколаїв - Харків". В результаті події рух на залізниці виявився паралізованим майже на 2 години. Зараз за фактом загибелі людини на рейках проходить розслідування.

Нагадаємо, в Одесі, на ЖД станції "Одеса-Застава" сталася надзвичайна подія: підліток, бігаючи по даху товарного поїзда, торкнувся дроту і отримав сильні опіки тіла.