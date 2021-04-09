В Одессе подросток бегал по крыше поезда и коснулся провода: 90% тела - в ожогах

В Одессе, на ЖД станции "Одесса-Застава" произошло ЧП: подросток бегая по крыше товарного поезда коснулся провода и получил сильнейшие ожоги тела.

Об этом в пятницу 9 апреля сообщили в Нацполиции Одесской области.

Ночью 14-летнего подростка доставили в больницу с электрическими ожогами 2 и 3 степени на 90% поверхности тела.

Данный инцидент внесен в журнал учета отделения № 3 Одесского ГУНП.

На данный момент устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что 8 апреля на Волыни в поселке Заболотье две несовершеннолетние девочки попали в ДТП: ехав на мотоцикле они врезались в кирпичный забор из-за чего 15 летняя девушка погибла.