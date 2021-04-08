На Волыни девочки-подростки разбились на мопеде: одна погибла на месте, вторая в реанимации

На Волыни в поселке Зоболотье на улице Шевченко произошло ДТП: около 16 вечера 15 девушка, на мотоцикле Viper врезалась в забор. В результате несовершеннолетняя погибла, а ее 13 летняя пассажирка получила травмы.

Об этом 8 апреля сообщили в Нацполиции Волынской области.

По данному факту в полиции завели уголовное дело по факту нарушения ПДД, которое стало причиной смерти или травм.

15-летняя девушка погибла на месте, а ее пассажирка и по совместительству младшая сестра попала в больницу. Об этом сообщили в эфире ТСН.

13 летни подросток сейчас в реанимации, но находится в сознании. По ее словам, они вместе поехали кататься, а дальше ничего не помнит.

По словам главы медчасти Ратнивской больницы, у ребенка тяжелое состояние, у нее политравма, открытый перелом бедра, плечевой кости и предплечья, а также черепно-мозговая травма.

Согласно данным полиции 15 летняя заняла мотоцикл у своего молодого человека и приехала в школу, чтобы забрать свою сестру. Прав у девушки не было, но известно, что такая поездка была не единичной. В этот раз подросток не справилась с управлением и съехала с дороги и на скорости влетела в забор из кирпича.

Известно, что оба ребенка были без шлемов.

У попавших в ДТП есть мать, которая на заработках в Польше, а отец с семьей не проживает, так что воспитанием детей занимается бабушка.

13 летнюю из-за сильных травм планируют доставить в Луцк, поскольку у пострадавшей еще как минимум 3 операции.

Напомним, что 8 апреля на Киевщине у автолюбителя сгорел автомобиль BMW. При чем, само возгорание произошло прямо во время движения машины.