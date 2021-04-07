Скачать
Среда, 07.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
"Путин хотел бы "разобраться" с Украиной. Но боится проиграть": полковник Жданов нашел объяснения действиям России в последние недели
Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте
Откуда у депутата горсовета биткоинов на миллиард долларов, - объясняет эксперт по криптовалюте
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Франции и Германии недостаточно: эксперт объяснил, как Байден испугал Кремль
Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля
Еще одна "черная" пятница? Всплыли детали нового заседания СНБО 9 апреля

Настоящая украинская авария: момент столкновения злостных нарушителей ПДД в Киеве сняли на видео

Настоящая украинская авария: момент столкновения злостных нарушителей ПДД в Киеве сняли на видео
Обновлено 22:09 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

В среду, 7 апреля, в Киеве, на улице Андрея Малышко, произошло тройное ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

По опубликованным полицейскими кадрам видно, что водитель автомобиля Nissan двигался по встречной полосе. В это время двойную сплошную линию разметки пересек водитель Skoda. Именно это и стало причиной аварии.

В результате ДТП кроме автомобилей-участников аварии, повреждения получил Renault, который стоял впереди.

В сети стали бурно обсуждать аварию.

"Настоящая украинская киевская авария", - пишут в Telegram-канале "dtp.kiev.ua" и отмечают, что для полноты картины не хватает быстрого курьера Glovo и  пьяного пешехода, пообещав, что "они будут в следующих сериях".

Как сообщал "Телеграф", 5 апреля под Киевом на одесской трассе произошло ДТП: мотоциклист столкнулся с легковым авто, в результате чего водитель двухколесного транспорта погиб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 261

Все по теме:

Киев, ДТП, Видео, Аварии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
02 С наступающим Благовещением 2021: открытки и картинки
03 Поздравления с Благовещеньем 2021: красивые открытки и картинки
04 Благовещенье 2021: сильные молитвы, которые стоит произнести в этот день
05 ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Витренко уходит в отставку
Витренко уходит в отставку
В Киеве на фоне локдауна меняют работу метро: что известно
В Киеве на фоне локдауна меняют работу метро: что известно
Ситуация сложная: в Запорожье решают вопрос о переводе области в &quot;красную&quot; зону
Ситуация сложная: в Запорожье решают вопрос о переводе области в "красную" зону
В апреле Одессе не до юмора: количество больных ковидом растет, приезд туристов под вопросом
В апреле Одессе не до юмора: количество больных ковидом растет, приезд туристов под вопросом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь