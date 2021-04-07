Настоящая украинская авария: момент столкновения злостных нарушителей ПДД в Киеве сняли на видео

В среду, 7 апреля, в Киеве, на улице Андрея Малышко, произошло тройное ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

По опубликованным полицейскими кадрам видно, что водитель автомобиля Nissan двигался по встречной полосе. В это время двойную сплошную линию разметки пересек водитель Skoda. Именно это и стало причиной аварии.

В результате ДТП кроме автомобилей-участников аварии, повреждения получил Renault, который стоял впереди.

В сети стали бурно обсуждать аварию.

"Настоящая украинская киевская авария", - пишут в Telegram-канале "dtp.kiev.ua" и отмечают, что для полноты картины не хватает быстрого курьера Glovo и пьяного пешехода, пообещав, что "они будут в следующих сериях".

Как сообщал "Телеграф", 5 апреля под Киевом на одесской трассе произошло ДТП: мотоциклист столкнулся с легковым авто, в результате чего водитель двухколесного транспорта погиб.