В страшной аварии под Киевом разбился опытный мотоциклист (фото, видео)

5 апреля под Киевом на одесской трассе произошло ДТП: мотоциклист столкнулся с легковым авто, в результате чего водитель двухколесного транспорта погиб.

Об этом 6 апреля сообщили в Фейсбуке "SBK UA".

Инцидент произошел в пригороде столицы неподалеку от Таможни на одесской трассе. Из-за столкновения водитель мотоцикла, а также спортсмен с опытом вождения Андрей Вашек скончался, его пассажирка и по совместительству девушка Юлия получила травмы.

Причиной происшествия стал 83-х летний водитель автомобиля, который совершил маневр не убедившись в отсутствии другого транспорта чем спровоцировал столкновение.

Фото с места событий, а также погибшего:

Напомним, что 5 апреля в районе Сочи произошло ДТП: недалеко от остановки Мегафон автомобиль элитного класса Lamborghini Urus влетел в забор.