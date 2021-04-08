Сестра за отказ помогать избила до смерти 9-летнего брата (видео)

Драма разыгралась еще 30 марта в селе Песчаный Брод Добровеличковского района Кировоградской области. Там 21-летняя сестра рассердилась на младшего брата, который, по ее словам отказался помогать ей по хозяйству, и нанесла ему не менее десяти ударов палкой.

Когда мальчуган потерял сознание, девушка спохватилась, стала звонить родным. По ее просьбе дядя отвез паренька в больницу, где медики увидели на его теле свежие гематомы и кровоподтеки. Однако, несмотря на все усилия, спасти мальчика не смогли, как впоследствии выяснилось, травмы были несовместимыми с жизнью.

И родственники, и другие односельчане не могут поверить в то, что произошло.

Журналистам телеканала "Вітер" они рассказали, что мама воспитывает троих детей в одиночку. Но средний сын болен и она постоянно находится с ним в больницах. В настоящее время – в Киеве. Ну а растила младшего братишку Ваню именно Светлана, девушка хорошая и трудолюбивая. А мальчик как мальчик, сестру любил, называл ее "няней", но когда сердился, мог и ногами пинаться. В тот день соседи видели, как сестра с братом вместе занимались по хозяйству. Что произошло далее – неизвестно. Родственники высказывают предположение, что Ваня просто убегал от рассердившейся сестры и упал, ударился...

У правоохранителей иное мнение: убийство малолетнего ребенка квалифицируется как особо тяжкое преступление.

Суд избрал девушке меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Продолжается расследование трагедии.

Напомним, в Павлограде бездомный зарезал 16-летнего парня, который заступился за своих подруг.