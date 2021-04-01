Заступился за девочек: в Павлограде жестоко убили подростка (видео)

В Павлограде Днепропетровской области мужчина зарезал 16-летнего подростка. Конфликт начался после того как парень заступился за своих подруг.

Убийство произошло во вторник вечером, 30 марта. В полицейский отдел реагирования патрульной полиции обратился подросток, рассказавший, что его друга порезали ножом. Он же указал на мужчину, причастного к совершению преступления. Полицейские задержали 42-летнего местного жителя, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Между 16-летним парнем и мужчиной возникла ссора, во время которой злоумышленник ударил ножом в грудь потерпевшего. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия", - отмечают в ведомстве.

По данным telegram-канала "**евый Днепр", компания подростков гуляла по заброшенной территории. Они случайно встретили наркомана, который полез приставать к девочкам. 16-летнй парень заступился за подруг и получил два ножевых ранения в грудь. Медики прибыли только через 15 минут, когда на земле уже лежал труп.

Также в сообществе "Павлоград. Украина" в facebook уточняют, что убийство произошло на территории Химзавода. Мужчина был сильно пьяны и после убийства попытался скрыться. Однако, друзья погибшего смогли проследить за ним и вызвать полицию.

Напомним, апелляционный суд оставил без изменений пожизненный приговор Валентину Земцову, убившему мужчину и его 4-летнегосына в Павлограде