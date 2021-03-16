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Манипуляция не удалась: суд оставил павлоградского мясника пожизненно за решеткой

Манипуляция не удалась: суд оставил павлоградского мясника пожизненно за решеткой
Обновлено 14:45 Сегодня Телеграф

В апелляционном суде Днепра завершилось разбирательство по делу Валентина Земцова, обвиняемого в убийстве мужчины и его 4-летнего сына в Павлограде. Подсудимый отправится в места лишения свободы на пожизненный срок, сообщает ТСН.

Трагедия произошла в марте 2018 года. 11-класник Земцов, будучи в нетрезвом состоянии, пришел к дому Виктории Крыгиной.  Дверь открыл 30-летний глава семьи, которому юноша нанес смертельные ножевые ранения. После этого он напал на беременную жену и ребенка. Женщину удалось спасти.

В ноябре 2019 года убийце присудили пожизненное заключение. Однако, вскоре он подал апелляцию, которую поддержала вдова и мать убитых Виктория Крыгина. На этот раз женщина утверждала, что это якобы это ее муж убил своего сына. А сосед-школьник убил супруга, спасая ее. Суд она просила не наказывать парня строго.

По мнению местных жителей, женщину могли запугать или подкупить деньгами.

Напомним, под Днепром, в Павлограде, произошло невиданное по своей жестокости убийство: неизвестные подорвали петарду во рту 26-летнего парня, а потом убили

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Убийство, Днепр, Павлоград, Аппеляционный суд, пожизненное.
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