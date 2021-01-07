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Пытали и подорвали во рту петарду: под Днепром произошло жуткое убийство (фото 18+)

Пытали и подорвали во рту петарду: под Днепром произошло жуткое убийство (фото 18+)
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф

Под Днепром, в Павлограде, произошло невиданное по своей жестокости убийство: неизвестные подорвали петарду во рту 26-летнего парня, а потом убили.

Об этом в своем Telegram-канале "Вартові експресо".

Преступники держали свою жертву за руки, долго били, а потом взорвали во рту петарду. От полученных травм парень скончался на месте.

Родственники погибшего утверждают, что его могли убить из-за того, что он знал какую-то тайну.

Осторожно! Фото не для слабонервных!

Снимки можно посмотреть по ссылке.

На данный момент полиция Днепропетровской области начала проверку и следственные действия.

Как сообщал "Телеграф", буквально 6 января на улице Замковой в Бродах Львовской области обнаружили тело мужчины. Прибывшие на место ЧП правоохранители, вияснили, что, скорее всего, мужчина покончил собой, подорвав себя петардой.

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Все по теме:

Днепропетровская область, Убийства, Павлоград.

Автор:

Телеграф
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