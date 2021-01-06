Лицо разорвало петардой: детали инцидента на Львовщине

6 января в парковой зоне на улице Замковой в Бродах Львовской области обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает управление полиции во Львовской области.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 30-летний житель райцентра. Также предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, использовав для этого петарду.

Как сообщает телеканал "Броди online", лицо погибшего полностью разорвано от взрыва.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Бродовского отделения полиции, а также специалисты-взрывотехники, кинологи и эксперты-криминалисты полиции Львовщины.

В связи с этим полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "самоубийство".

Как сообщалось ранее, 1 января в центре Львова пьяный мужчина устроил стрельбу.