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В центре Львова пьяный мужчина в шапке Деда Мороза устроил стрельбу

В центре Львова пьяный мужчина в шапке Деда Мороза устроил стрельбу
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

1 января в центре Львова пьяный мужчина устроил стрельбу. 

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области в Фейсбуке. 

Патрульные задержали нарушителя на проспекте Шевченко, у него в руках был пистолет. Мужчина был пьяным и вел себя агрессивно. 

37-летнего жителя другой области задержали. У него выявили устройство для отстрела резиновых пуль Форт 17Р, а также два магазина, в котором находились 16 патронов, а также еще 6 в стволе пистолета и патрон в патроннике.

"Мужчину сопроводили в отделение полиции. Там его участковый составил протокол по ст. 174 (Стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах) КоАП. Оружие изъяли до решения суда", - говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 1 января в Киеве пьяная новогодняя драка закончилась ножевым ранением.

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Все по теме:

Львов, Полиция, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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