В центре Киева устроили новогоднюю поножовщину (видео)

В ночь после Нового года, 1 января, в Киеве, на Андреевском спуске пьяная новогодняя драка закончилась ножевым ранением.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Киева Оперативного.

Стоит отметить, что в результате драки пострадал один мужчина, получивший ножевой ранение, предварительно в область живота.

Так, в кратчайшие сроки на место инцидента прибыли медики и полиция. Пострадавшиему была оказана медицинская помощь.

В Телеграм-канале также поделились видео с места событий, снятое очевидцами.

Стоит отметить, что накануне Нового года, 31 декабря в Киеве в одной из маршруток произошла драка водителя и пассажира.

Напомним, что в центре Одессы в среду, 23 декабря, произошла поножовщина в результате чего пострадал 46-летний мужчина.