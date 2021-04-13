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"Полізли на Донбас Турчинов і банда. Добре, що Путін є": доцент харківського університету відзначилася скандальною заявою

"Полізли на Донбас Турчинов і банда. Добре, що Путін є": доцент харківського університету відзначилася скандальною заявою
Оновлено 16:00 Сьогодні Телеграф

У Харкові в центрі скандалу опинилася викладач Державної академії культури Наталя Сємєйкіна, яка 12 квітня опублікувала в Facebook неоднозначний коментар про українців і президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє місцевий портал "Ньюзрум", запис з'явився під публікацією співробітниці благодійного фонду "Харків з тобою" Ребеки Беки з міркуваннями про те, "чому Путін лізе в Україну".

В результаті, між жінками зав'язалася дискусія. Сємєйкіна написала, що міркування автора про Путіна і російськомовних українців - нібито "випендрьож", і куди, мовляв, "не лізуть україномовні".

"Полізли на Донбас Турчинов і вся банда. У мене там повно студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може всіх не доб'ють", - написала викладач академії культури.

Раніше ж - в 2020-м - Сємєйкіна опублікувала в Facebook пост з посиланням на "керівника" так званого "Центрального виконкому Громадського Руху "Донецька Республіка" Олексія Муратова про крах української економіки.

 

Мотиви висловлювань викладача поки залишаються невідомими: журналісти намагалися зв'язатися зі співробітником ХДАК, проте поки Наталя Сємєйкіна коментар у зв'язку з даними скандалом не дала.

Нагадаємо, український посол в Австрії Олександр Щерба обурився після того, як австрійська газета Der Standard назвала ситуацію на Донбасі "громадянською війною".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Скандал, Володимир Путін, Харків.
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