Вперше в житті викликала поліцію і переконалася, що вона не допоможе: киянка поділилася досвідом спілкування з копами

Киянка викликала поліцію, коли до неї у двері почав ломитися сусід з сокирою, але поліцейський став відмовляти жінку від виклику і так і не приїхав.

Про це 11 квітня у Фейсбуці розповіла мешканка Києва Марина Миколаєва.

Поки чоловік головної героїні історії вигулював собаку, до неї в двері постукав сусід, він був з сокирою. Жінка відразу визвала поліцію і розповіла про те, що трапилося.

Після невеликого проміжку часу їй подзвонив поліцейський, він не скористався, а відразу почав відмовляти її від виклику, нібито якщо психічно нестабільного сусіда заберуть, то він тільки більше буде злий на них.

При цьому чоловік з сокирою продовжував ломитися у двері.

Поліцейський порадив скасувати виклик і самим розібратися з сусідом, щоб чоловік киянки сходив і поговорив з ним з теж сокирою.

Поки проходив цю розмову сусід вирішив залишити двері в спокої і пішов до себе.

По поверненню чоловік жінки зібрав інших мешканців і всі вони пішли розбиратися до неврівноваженого сусіда, який почав вибачатися через свого вчинку після слів про поліцію.

Нагадаємо, що 12 квітня у Вінницькій області в Жмеринці невідомий жорстоко вбив молотком собак, які перебували в притулку.