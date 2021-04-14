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Їхали працювати в ЄС, але застрягли в Україні: на Закарпатті катували і тримали в рабстві індусів (фото, відео)

Їхали працювати в ЄС, але застрягли в Україні: на Закарпатті катували і тримали в рабстві індусів (фото, відео)
16:24 Ср, 14 Квітень 2021 Телеграф

На Закарпатті розшукують учасників угруповання, яке утримувало в рабстві молодих індусів.

Як повідомили в облуправлінні Національної поліції, 12 квітня до них звернулася жителька селища Великий Березний на Закарпатті та розповіла, що до неї у двір з проханням про допомогу прийшли троє молодих людей з Індії. Хлопці не говорили по-українськи і, судячи із зовнішнього вигляду, потребували медичної допомоги.

 

На місце прибули копи і за допомогою перекладача з'ясували, що громадяни Індії - 20-ти, 24-х і 26-річний хлопці - ще в кінці 2020 року прибули в Україну для того, щоб згодом нелегально потрапити до Європи. Для цього вони зв'язалися з "агентом", який за певні гроші погодився допомогти з нелегальною міграцією. Втім, замість цього індуси потрапили в рабство.

Спочатку хлопці жили на орендованій квартирі в Києві, а після їх перевезли в будинок місцевого жителя с. Великий Березний, де утримували силою. Хлопці розповіли, що три дні поспіль їх били і вимагали гроші. Після чергового знущання індуси наважилися на втечу: розбили вікно на другому поверсі і вистрибнули. Після цього вони вбігли у двір до незнайомки, яка, власне, і звернулася в поліцію.

Зараз за фактом незаконного позбавлення волі групи осіб проводиться досудове розслідування. Копи здійснюють обшуки в будинку, де утримували індусів, і виявляють усіх причетних до даного злочину.

Нагадаємо, росіянин записав відео, в якому назвав жителів своєї країни рабами.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 157

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Индия, Рабство, Закарпаття.
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