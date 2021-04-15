Скачать
Четвер, 15.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Зеленський позбавив громадянства трьох українців: що про них відомо
Зеленський позбавив громадянства трьох українців: що про них відомо
"Добре, що є Путін": в харківському вузі розповіли, чи покарають педагога за пости в соцмережах
"Добре, що є Путін": в харківському вузі розповіли, чи покарають педагога за пости в соцмережах
"Час покласти край": Байден переполошив Росію заявою про Афганістан
"Час покласти край": Байден переполошив Росію заявою про Афганістан
У Росії винесли вирок пранкеру з України, який намагався розповісти правду про пожежу в ТЦ Кемерово
У Росії винесли вирок пранкеру з України, який намагався розповісти правду про пожежу в ТЦ Кемерово

На випадок війни: в мережі з'явилася карта підземних укриттів в Києві

На випадок війни: в мережі з'явилася карта підземних укриттів в Києві
Оновлено 10:48 Сьогодні Телеграф

На тлі можливого вторгнення Росії киянам вирішили нагадати про те, де знаходяться підземні укриття в столиці.

Про це повідомили 14 квітня в Фейсбуці Департаменту безпеки КМДА.

Для укриття громадян Києва під час ЧС створювався фонд цивільної оборони, який включив в себе сховища і підземний простір метро, а також підвали будинків і підземні паркінги та інші споруди, які можна використовувати для укриття людей.

У свою чергу, керівники організацій та власники даних споруд, при необхідності, повинні забезпечити вільний доступ до укриття.

При цьому для інформування населення в КМДА оновили карту з зазначеними адресами місць укриттів в підземному просторі.

Карта підземних укриттів в столиці:

Нагадаємо, що 15 квітня, Рада національної безпеки і оборони України проведе чергове засідання.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

Все по темі:

Киев.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У військовому таборі РФ на кордоні з Україною спалахнула пожежа: росіяни її "не помітили" (відео)
02 Зеленський позбавив громадянства трьох українців: що про них відомо
03 З Днем карного розшуку України 2021: картинки і листівки зі святом
04 Зі збільшенням числа нових випадків коронавируса в Україні зменшилася кількість госпіталізацій: дані на 15 квітня
05 У Зеленського розповіли, які питання розглядатимуть на засіданні РНБО 15 квітня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Готуємося до свята: у скільки обійдеться українцям &quot;великодній кошик&quot; (інфографіка)
Готуємося до свята: у скільки обійдеться українцям "великодній кошик" (інфографіка)
Яке свято 15 квітня: народні прикмети і заборони
Яке свято 15 квітня: народні прикмети і заборони
У Зеленського розповіли, які питання розглядатимуть на засіданні РНБО 15 квітня
У Зеленського розповіли, які питання розглядатимуть на засіданні РНБО 15 квітня
Зі збільшенням числа нових випадків коронавируса в Україні зменшилася кількість госпіталізацій: дані на 15 квітня
Зі збільшенням числа нових випадків коронавируса в Україні зменшилася кількість госпіталізацій: дані на 15 квітня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся