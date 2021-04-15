На випадок війни: в мережі з'явилася карта підземних укриттів в Києві

На тлі можливого вторгнення Росії киянам вирішили нагадати про те, де знаходяться підземні укриття в столиці.

Про це повідомили 14 квітня в Фейсбуці Департаменту безпеки КМДА.

Для укриття громадян Києва під час ЧС створювався фонд цивільної оборони, який включив в себе сховища і підземний простір метро, а також підвали будинків і підземні паркінги та інші споруди, які можна використовувати для укриття людей.

У свою чергу, керівники організацій та власники даних споруд, при необхідності, повинні забезпечити вільний доступ до укриття.

При цьому для інформування населення в КМДА оновили карту з зазначеними адресами місць укриттів в підземному просторі.

Карта підземних укриттів в столиці:

Нагадаємо, що 15 квітня, Рада національної безпеки і оборони України проведе чергове засідання.