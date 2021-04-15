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У гаражі у харків'янина знайшли цілий арсенал зброї: фото з місця подій вражають

У гаражі у харків'янина знайшли цілий арсенал зброї: фото з місця подій вражають
Оновлено 18:13 Сьогодні Телеграф

У Харкові у місцевого жителя виявили цілий арсенал зброї.

Як повідомили в облуправлінні Національної поліції, поліцейські вилучили кулемети, пістолети і автомат, а також гранатомети, кілька десятків гранат і майже півтори тисячі патронів.

Все це харків'янин зберігав у своєму гаражі. Копи надали цілий список вилучених у мирного українця речей, який не може не здивувати. У гаражі зберігалися 2 гранатомета РПГ-26, 3 кулемета ПКМ, ручний кулемет РПК і стовбур до нього, 2 пістолети "Люгера", 3 пістолети WALTHER, пістолет "Глок-19" з глушником, пістолет СР-10SI, автомат AGR-47. 

Крім того, поліцейські вилучили 7 гранат Ф-1 і РГД-5 з запалами, 32 гранати ВОГ, протипіхотну міну, 3 тактичних ножі, 2 пристрої нічного бачення і майже 1,5 тисячі патронів різних калібрів.

Зараз за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами проходить розслідування. Копи з'ясовують, навіщо все це було потрібно 54-річному жителю міста, якому тепер загрожує до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, в Мережу потрапило відео з україно-російського кордону, зняте в селі Мілове Харківської області всього в 500 метрах від РФ. Місцевий житель - пенсіонер - розповів українським журналістам, що він думає з приводу напруженої обстановки і російських військ неподалік від них.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 47

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Нацполиция, Харків, Зброя.
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