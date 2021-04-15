"Война будет обязательно": украинцы на границе с РФ собрались встречать российскую армию (видео)

В Сеть попало видео с украино-российской границы, снятое в селе Меловое Харьковской области всего в 500 метрах от РФ.

Местный житель - пенсионер - рассказал украинским журналистам, что он думает насчет напряженной обстановки и российских войсках неподалеку от них.

"Что я думаю по поводу этой обстановки? Разогнать украинскую власть и будем отлично жить", - заявил мужчина в кофте с символикой "Партии регионов".

"Война будет обязательно, обязательно будет. Америка, Байден так настроил…", - яростно заявил мужчина и, не закончив фразу, послал журналистов матом.

Впрочем, в комментариях к данному видео на Телеграмм-канале "Харьков 1654" подписчики обрушились на данного героя с критикой, уверяя, что первая столица Украины войска РФ с "хлебом-солью" встречать не будет.

Напомним, в военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео).