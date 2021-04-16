Завдяки зв'язкам і партії Кличка: ЗМІ дізналися, хто причетний до знищення будинку Уткіна в Києві

За знесенням історичного будинку, будинку Уткіна на вулиці Петлюри в Києві, стоїть будівельна компанія ZIM Capital Group; може бути причетний й колишній народний депутат України Дмитро Андрієвський.

Як пише OBOZREVATEL, з 2003 року землю, на якій знаходився будинок Уткіна, орендує ТОВ "Приват".

У серпні 2020 року в Київраді реєстрували проект рішення про розірвання в односторонньому порядку договору про оренду - але його так і не було прийнято.

На місці знесеного будинку тепер збирається побудувати 26-поверховий готель компанія ZIM Capital Group.

Саме за рахунок цієї компанії екс-нардеп Дмитро Андрієвський проводив свої виборчі кампанії - ремонтував дитячі майданчики, храм в Жулянах, організовував свята і т.д.

Докази цього досі збереглися на сайті політика:

Цікаво, що з 2017 року Андрієвський одружений на своїй колишній помічниці, Катерині Кириченко, яка в 2020 році пройшла до Київміськради від партії Віталія Кличка "УДАР", після чого депутати так і не змогли дати хід проекту рішення про розірвання договору оренди землі на вулиці Петлюри, щоб перешкодити знесенню будинку Уткіна.