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Вівторок, 20.04.2021
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Живий "товар": покупці зняли на відео мишу в вітрині магазину під Харковом

Живий "товар": покупці зняли на відео мишу в вітрині магазину під Харковом
01:30 Сьогодні Телеграф

У Мережу потрапило відео того, як в магазинному холодильнику з ковбасою на очах у покупця і продавця бігає сіра миша. Запис, нібито знятий в магазині "Посад" в Валках Харківської області, опублікувала Телеграм-спільнота "Харків 1654".

"Можна оту мишку загорнути? На цей раз Рататуй був помічений в "Посаді" в Валках. Викликали менеджера, але він не захотів їхати", - пишуть в "Телеграм" з посиланням на автора відео.

Реакції інтернет-користувачів на ситуацію розділилися. Хтось запевняє, що у всіх українських магазинах продають живий "товар". Інші ж шкодують маленьку мишу, яка намагається вибратися з холодильника, але спроби залишаються марними.

Нагадаємо, в Харкові хлопець влаштував нічний погром в "АТБ", розгромивши вітрини магазину.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 38

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Магазин, Харків, Ковбаса.
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