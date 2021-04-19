Бойовик "ЛНР" розстріляв 15-річну дівчину на Луганщині: злочин хочуть повісити на ВСУ

Українська розвідка повідомляє про те, що вчора, 18 квітня, в Луганській області проросійський бойовик вистрілив з автомата в 15-річну дівчину.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України, посилаючись на перехоплену розмову бойовиків, кажуть, що окупант після злочину спробував бігти на підконтрольну ВСУ територію. Однак чоловіка перехопили його ж соратники біля міста Щастя.

Невідомо, чи вижила дівчина. Однак в розвідці кажуть, що злочин хочуть повісити на українських військовослужбовців. Мовляв, російські ЗМІ вже отримали викривлену інформацію і ось-ось поширять фейки, звинувативши ВСУ.

Нагадаємо, протягом всієї суботи, 17 квітня, учасники незаконних збройних формувань обстрілювали позиції українських військ на Донбасі із заборонених видів озброєнь. Під вогонь супротивника потрапили і житлові будинки.