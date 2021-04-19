Зарубав гостей сокирою і продовжив "вечірку": подробиці моторошного вбивства в Луганській області

У Луганській області 43-річний чоловік зарубав сокирою двох своїх гостей, після чого продовжив відпочивати в їх "компанії" ще кілька днів. Про це пише Depo.Донбас з посиланням на відділ комунікації регіону.

Відомо, що дільничні здійснювали профілактичний обхід раніше судимих жителів і зайшли у двір до одного з них по вул. Клубна. Копи кажуть, що чоловік був п'яний, а на його черевиках були плями, схожі на кров. Поліцейські зайшли в будинок і побачили страшну картину: скривавлені тіла 36-річного чоловіка і 40-річної жінки, убитих сокирою кілька днів тому.

Власник будинку заявив, що не знає нічого про вбивство. Правда, незабаром зізнався, що під час сварки вбив гостей, з якими випивав, ще 12 квітня. Весь цей час рецидивіст продовжував пити з трупами.

В облуправлінні поліції говорять, що за умисне вбивство чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Києві, на вулиці Стальського, 28б відбулося вбивство.