Ударили ножом в шею: в Киеве произошло зверское убийство (фото)

В понедельник, 19 апреля, в Киеве, на улице Стальского, 28б (Днипровский район), произошло убийство.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" в Telegram.

Погибшему нанесли единичный удар в шею, который и стал смертельным. Ему было 63 года. Мужчина скончался сразу. По приезду медикам оставалось лишь констатировать смерть. На месте убийства работают криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа.

Отметим, что это уже второе убийство в Киеве за последние двое суток. Так, в Деснянском районе Киева на Лесном проспекте поздно вечером субботы, 17 апреля, убили продавца магазина цветов. Убитый работал в магазине цветов. Возле него и лежало тело исколотое ножом и истекшее кровью. Все, кто знал парня, недоумевают, почему 35-летнего мужчину убили, он всегда был приветливым.

Как сообщал "Телеграф", 28 февраля в Киеве на улице Любомира Гузара ударом ножом в живот был убит 33-летний отец двоих детей. Изначально его жена и теща заявили, что мужчина пришел домой и упал замертво, однако следователи выяснили неожиданные подробности.