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Всплыли неожиданные детали убийства отца двух детей в Киеве (фото, видео)

Всплыли неожиданные детали убийства отца двух детей в Киеве (фото, видео)
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Киеве на улице Любомира Гузара 28 февраля ударом ножом в живот был убит 33-летний отец двоих детей. Изначально его жена и теща заявили, что мужчина пришел домой и упал замертво, однако следователи выяснили неожиданные подробности. 

Деталями истории поделились в пресс-службе столичной полиции

По приезду на место происшествия полицейские опросили его 29-летнюю жену и 49-летнюю тещу, которые заявили, что мужчина вернулся домой, где ему внезапно стало плохо. Родственники вызвали врачей, однако те лишь смогли констатировать смерть мужчины и обнаружили ножевое ранение живота. 

Убийство на Любомира Гузара

Следователи заметили некоторые разногласия в заявлениях и опросили тещу повторно. Поначалу женщина отрицала свою причастность к смерти зятя, но затем призналась, что в пылу бытовой ссоры ударила того ножом. 

Ранее не судимую женщину задержали, а орудие убийства изъяли.

Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы. 

Как сообщалось ранее, в Киеве 15-летняя девушка выбросилась из окна многоэтажки и погибла. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Убийство, Нацполиция.
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