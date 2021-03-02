Всплыли неожиданные детали убийства отца двух детей в Киеве (фото, видео)

В Киеве на улице Любомира Гузара 28 февраля ударом ножом в живот был убит 33-летний отец двоих детей. Изначально его жена и теща заявили, что мужчина пришел домой и упал замертво, однако следователи выяснили неожиданные подробности.

Деталями истории поделились в пресс-службе столичной полиции.

По приезду на место происшествия полицейские опросили его 29-летнюю жену и 49-летнюю тещу, которые заявили, что мужчина вернулся домой, где ему внезапно стало плохо. Родственники вызвали врачей, однако те лишь смогли констатировать смерть мужчины и обнаружили ножевое ранение живота.

Следователи заметили некоторые разногласия в заявлениях и опросили тещу повторно. Поначалу женщина отрицала свою причастность к смерти зятя, но затем призналась, что в пылу бытовой ссоры ударила того ножом.

Ранее не судимую женщину задержали, а орудие убийства изъяли.

Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Киеве 15-летняя девушка выбросилась из окна многоэтажки и погибла.