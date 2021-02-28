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В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего

В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В Киеве на Борщаговке произошло жуткое убийство. 

Как пишет dtp.kiev.ua в Фейсбук, происшествие произошло на улице Любомира Гузара. 

"Отец 2 детей Сергей, 1987 года рождения пришел домой и упал в коридоре, потеряв сознание. Ножевое ранение в живот. Жене и теще ничего сказать не успел. Умер по время оказания реанимационных мероприятий бригадой ЭМП (экстренная медицинская помощь, - ред.)", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи. 

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области покончил с собой ветеран АТО. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 28 февраля, в районе третьего участка, на детской площадке. Потерпевшему чуть более 30 лет, он участник боевых действий на востоке Украины. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Убийство.
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