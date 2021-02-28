В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего

В Киеве на Борщаговке произошло жуткое убийство.

Как пишет dtp.kiev.ua в Фейсбук, происшествие произошло на улице Любомира Гузара.

"Отец 2 детей Сергей, 1987 года рождения пришел домой и упал в коридоре, потеряв сознание. Ножевое ранение в живот. Жене и теще ничего сказать не успел. Умер по время оказания реанимационных мероприятий бригадой ЭМП (экстренная медицинская помощь, - ред.)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты и кинологи.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области покончил с собой ветеран АТО. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 28 февраля, в районе третьего участка, на детской площадке. Потерпевшему чуть более 30 лет, он участник боевых действий на востоке Украины.