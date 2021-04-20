90-ті у Калуші: рекетир 10 років тероризує місцевих бізнесменів, влаштовуючи підпали і стріляючи по вікнах

Користувачі соцмереж, вечорами підбиваючи підсумки чергового дня на підставі кримінальних новинних сюжетів, періодично похмуро констатують: "Ну майже як в бандитських 90-х...". Що таке бандитські "наїзди", на прикладі своєї сім'ї та власного бізнесу відчуває 49-річний підприємець з міста Калуш Івано-Франківської області. За його словами, понад 10 років один з місцевих жителів регулярно вимагає від нього чималі грошові суми, загрожує йому, організовує підпали та інші агресивні дії. Але звернення до правоохоронних органів залишаються без відповіді. Після останнього інциденту Василь Прокопів вирішив звернутися за допомогою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Телеграф" зв'язався з бізнесменом.

- Вже більш як десять років у мене і моєї сім'ї немає спокою від місцевого, можна сказати, рекетира, - каже Василь Прокопів.

Чоловік впевнено називає прізвище-ім'я та по батькові 54-річного чоловіка, який, на його думку, стоїть за всіма нападками на його бізнес.

- Він вимагає від мене велику суму грошей, - пояснює Василь Богданович. - Та й не тільки я від нього страждаю, особисто знаю ще кілька підприємців, моїх друзів, яких він також обклав "даниною". Але всі його бояться і тому мовчать. Наприклад, у мого товариша автомобіль спалили прямо біля входу в поліцію - і все одно нікого не знайшли, та й не шукали, швидше за все.

А я вважаю, що мені вже немає сенсу боятися: мені вже з його подачі й по вікнах будинку стріляли, і вибухівку на поріг торговельної точки підкидали - сапери її знешкоджували, на ворота похоронний вінок "від друзів" вивішували, а буквально в п'ятницю спалили вхідні двері в магазин, до того - кидали "коктейлі Молотова". У мене тут вийшов свій "Луганськ і Донецьк" в Західній Україні...

Почалося це все тоді, коли Прокопів побудував свій перший магазин.

- І тоді мені почали вікна бити, собаку отруїли та вимагали гроші. Перша сума була 3 тисячі доларів. Коли я побудував другий магазин - мені у двір кинули "коктейль Молотова" і вимагали 16 тисяч доларів, а зараз, за новий будинок, вже вимагають величезну суму - 100 тисяч доларів!

Хто ж озвучував необхідні суми?

"До мене приїжджали люди, зустріли біля магазину, озвучили, щоб я готував 100 тисяч" - говорить бізнесмен.

Після чергового підпалу, що стався в п'ятницю, 16 квітня, Василь записав відео і вирішив за допомогою соцмереж звернутися до міністра, який повинен відповідати за спокій і порядок в українських містах і селах. Але ж поліцейське управління є і в Калуші, треба ж, в першу чергу до місцевих правоохоронців звернутися, скаже читач.

- Зверталися, розповів все поліцейським, але мені відповіли, що у них немає ніяких доказів його протиправної діяльності - ось якби його можна було "зловити на гарячому". Просто моїх слів недостатньо для його звинувачення. Але він всі свої злочинні діяння робить чужими руками! А гроші я повинен був занести саме йому, і спочатку перші суми віддавав особисто йому! - пояснює бізнесмен. - Але і після того, як невідомі люди стріляли по вікнах будинку, я не отримав від поліцейських навіть якоїсь поради, підтримки.

- Ми зверталися і в поліцію, і в СБУ, тільки за попередній рік тричі за трьома епізодами, правда, письмових відповідей від них немає, - доповнює батька син Станіслав. - Ми припускаємо, що в поліції служить хтось із друзів або покровителів цієї людини, тому його і покривають. А в цю п'ятницю, підпал входу в наш магазин взагалі, напевно, влаштували до дня народження цього чоловіка.

Нам вдалося знайти в місцевій пресі підтвердження словам Василя Прокопіва. Так, видання "Вікна" в жовтні 2015 року виставило сюжет про те, що у місцевого підприємця Сергія Барни протягом року сталося п'ять (!) пожеж. Палало вогнем авто, на початку року горіло кафе "Крученики й вареники", в червні - ТЦ "Гостинний дім", восени - "Максвелл паб". В останньому випадку камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка на велосипеді, який і підпалив ресторан. Барна впевнений, що ні про випадковості, ані про збіги мова не йде.

Ввечорі 23 жовтня 2016-го року вибухівку у себе у дворі виявив підприємець і співвласник ТОВ "Калуський комбінат хлібопродуктів" Петро Яцук - бойова граната РГД-5 була прибудована на автоматичних в'їзних воротах і дивом не здетонувала. І хоча він не отримував ні погроз, ні вимог, зрозумів, що це "натяк", тому що подібні проблеми вже виникали в інших бізнесменів.

Наприклад, у підприємця, депутата міської ради Ігоря Хемича згорів автомобіль, припаркований біля відділу поліції, по вікнах його квартири стріляли, підпалювали магазин, кілька разів горіли гаражі.

Ну а 7 грудня 2020 року вибухівку виявили на ґанку магазину Прокопіва.

Василь Прокопів каже, що побоюється за своє життя і своїх близьких, особливо за маленьку онуку. А ще в такій ситуації неможливо розвивати бізнес і планувати майбутнє. Земляки оцінили сміливість бізнесмена і в соцмережі почали висловлювати йому підтримку.

"Вася з дружиною дуже хороші та працьовиті люди! А такі скотиняки лише звикли дахувати чужий бізнес і косити гроші! Вася молодець, що про це все говорить відкрито на камеру, нехай люди знають місцевих упирів, а поліція нехай трохи швидше рухається, щоб ті скоти взагалі не позбавили людей життя! Тому що це дуже серйозні загрози й потрібно негайно вживати заходів!"

"Це жах !!! Дуже сумно, коли таке беззаконня. Люди кажуть про все, що завгодно, про блогерку Вербу, про дівчат в Дубаї, а про те, що перед носом тероризують підприємців - оніміли".

Втім, запевняти, що поліція зовсім нічого не робить для припинення пресингу бізнесменів, не можна. У лютому людина, яку Прокопів вважає своїм "кривдником", затримали за зберігання арсеналу незаконної зброї та боєприпасів. Виявляється, в минулому він був неодноразово судимий за ряд злочинів, в тому числі за незаконне зберігання наркотиків, здирництво і хуліганство. Правоохоронці перевіряють його на причетність до скоєння тяжких і особливо тяжких злочинів на території області. Поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. В цей час калушанин випущений під заставу в 190 тис. грн.

Ось тепер би ще Арсен Борисович відреагував на прохання про допомогу!

"Телеграф" буде стежити за розвитком подій.

Фото і відео надано сім'єю Прокопів