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“Надо просто перестать умирать”: скандал с “наездом” полиции на ритуальный магазин в Калуше получил продолжение

“Надо просто перестать умирать”: скандал с “наездом” полиции на ритуальный магазин в Калуше получил продолжение
11:33 Сегодня Телеграф

О том, что субботу, 21 ноября, в Калуше Ивано-Франковской области полицейские составили на владельца ритуального салона Юрия Кузя протокол за работу в «карантин выходного дня» «Телеграф» уже рассказал.

Примечательно, что инцидент был вскоре исчерпан, но, прознав о случившемся, пользователи соцсети Facebook активно и возмущались всерьез, и мрачно шутили по этому поводу.

Что в сети говорят про скандал с “наездом” полиции на ритуальный магазин в Калуше в карантин выходного дня

«Может, для смертей еще и графики составить?»

Вот только малая часть высказываний из более чем 200 комментариев под сообщением о визите полицейских. Владимир Никитин: «Карантин так карантин! Закрыты должны быть все! Какая разница - похороны это или свадьба! Кафе или школа!».

Что в сети говорят про скандал с “наездом” полиции на ритуальный магазин в Калуше в карантин выходного дня

Оксана Петишка-Гук: «Серьезно? А труп в чем держать, в простыне? У вас близкие умирают исключительно в будние дни?».

Что в сети говорят про скандал с “наездом” полиции на ритуальный магазин в Калуше в карантин выходного дня

Леся Гончар: «Дату свадьбы знают заранее и можно скорректировать, а дату похорон, к сожалению или к счастью, не знает никто. Это не развлекательное мероприятие. Не дай Бог никому попасть в такую ситуацию, когда умер близкий человек и надо ждать несколько дней, чтобы проводить в последний путь».

Ирина Суслова: «Да они же выполняют решение правительства».

Александр Бойко: «Нет, в решении правительства о ритуальных услугах, захоронении, больницах, аптеках, учреждениях жизнеобеспечения граждан - ни сном, ни духом. Просто мальчики захотели бабла скосить или действовали по чьему-то указанию».

Левицкая Анжела: «На чем государство зарабатывает! Проконтролируйте, сделайте замечание! Не унижайте скорбь людей».

Наталочка Кава: «Может, наверху б еще графики составляли? Это действительно уже абсурд. Еще бы в небесную канцелярию протоколы писали. Ужасно и одновременно грустно».

 Что в сети говорят про скандал с “наездом” полиции на ритуальный магазин в Калуше в карантин выходного дня

«Ужас! Также работаю в ритуальной сфере. Если полиция налагает на нас штраф, то, простите, зачем полиция едет констатировать ту смерть? Что, тело должно ждать? Не понимаю», - пишет один из пользователей.

Светлана Шинкарь: «Денис Шмыгаль, как вам такое? Так и должно быть? Те, кто имел неосторожность упокоиться на выходные, должны ждать понедельника?».

Что в сети говорят про скандал с “наездом” полиции на ритуальный магазин в Калуше в карантин выходного дня

Стрелковский Роман: «Надо просто перестать умирать ...».

 

«Телеграф» выяснил у Юрия Кузя подробности недоразумения.

- Этот инцидент такой тупой и банальный, что не хватает слов, - говорит предприниматель. - На самом деле, магазин был закрыт, так же, как и другие магазины, у меня их несколько. Но у людей случилось горе и наших сотрудников утром вызвали телефонным звонком - мы должны были там венки отдать. Люди уже другой товар для покойника забрали, но еще копошились в магазине, продавец подписывала ленты. И тут заходят в магазин два молоденьких хлопца из полиции.

По словам владельца салона, с местными правоохранителями он хорошо знаком: в бизнесе он работает уже 20 лет, Калуш - город небольшой, а главное, приходится и с полицией сотрудничать в определенных случаях.

- Мы друг другу помогаем, порой совместно трупы по ночам забираем - неопознанных, найденных... А тут они пришли и звонят мне: «Приезжайте сюда». Говорю: «Да у нас сегодня выходной», объясняю, что такая ситуация - у людей похороны, продавец их обслужила и все. Настаивают, чтобы приехал. Ну ладно, это недалеко, приеду.

Захожу в магазин, но сразу с видеокамерой на всякий случай, я же не знал, кто приехал - может из области? У меня магазин под видеонаблюдением, я глянул – увидел в толпу людей, а это как раз были и клиенты, и полицейские. Когда приехал, то оставались уже только правоохранители и продавец. Опять рассказал, как было: «Нас вызвали, мы обслужили похороны, в чем вопрос? Вот сейчас еще родственники вернутся забрать подписанные венки». А полицейский что-то пишет и пишет. Потом просит подписать – объяснительную записку с моих слов и протокол о том, что мы были открыты в карантин. Сказали: «Мы выполняем приказ Кабинета министров. А вы разбирайтесь в суде». «Ну что ж, вопросов нет. Очень хорошо выполняете! Я даже не знаю, что еще сказать, мы же вам ситуацию объяснили».

 Наезд полиции на ритуальный магазин в Калуше в карантин выходного дня

Пока полицейский составлял бумаги в магазине, Юрий Кузь сфотографировал этот процесс и выложил в Фейсбук, про себя отметив - плохая это реклама его предприятию или хорошая, но все же реклама. Решил, что протокол будет оспаривать, не доводя дело до суда. А обсудив с продавцом рабочие вопросы, надумал пообщаться с начальником калушского отделения полиции.

Наезд полиции на ритуальный магазин в Калуше в карантин выходного дня

Наезд полиции на ритуальный магазин в Калуше в карантин выходного дня

- Сегодня суббота, день нерабочий, да еще и праздник архангела Михаила - дай, думаю, к нему заеду, узнаю, что он скажет не как страж порядка, а просто как человек. Не поверите: в ту же минуту он позвонил мне сам: «Юра, привет! Прости, там мои ребята палку перегнули...». Говорю: «Я вас услышал, извинений достаточно». Может, он сам увидел в соцсети, или кто ему передал – не знаю.

А когда я ехал домой, то увидел у отделения полиции других правоохранителей, почти всех их знаю. Они удивились тому, что случилось. В шутку их попросил: «Ну, ребята, говорите, чтобы на выходных не умирали». Ведь полицейские также выезжают констатировать смерть.

 

В ритуальный салон по выходным просто так не ходят

Еще начиная с весны, Ивано-Франковская область вышла в лидеры по инфицированию коронавирусом. К 20-м числам ноября количество заразившихся здесь перевалило за 31 тысячу, более 550-ти человек умерло. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти шести десятков жителей Калуша и более 20-ти жителей района.

- Да, в Калуше очень много больных, - подтверждает Юрий Владимирович. - Мы много людей хороним, гораздо больше, чем в это же время год назад. И я переболел «короной», и товарища своего недавно похоронил - ровесника, ему всего 39 лет было. И наш мэр шурина похоронил 40-летнего. Но у нас люди сейчас и просто так в субботу не ходят за свечками или цветочками на похороны. А в воскресенье тем более не ходят, только в церковь да в продуктовый магазин. Там кучкуются. В понедельник выйдут из домов - и поедут автобусами на работу. Здесь надо или объявлять полный локдаун, или не заниматься ерундой, устраивая профанацию с «карантином выходного дня».

 Наезд полиции на ритуальный магазин в Калуше в карантин выходного дня

По его мнению, спасти украинцев от коронавируса может здравый смысл и инстинкт самосохранения. Каждый должен ответственно относиться к себе и сложившейся ситуации. Ну и, конечно, очень важна государственная поддержка. Напоминает, что в некоторых европейских странах объявили локдаун, но предпринимателям выдали по 2000 долларов и освободили на полгода от налогов, что позволяет малому бизнесу удержаться на плаву.

 

Температура упала до 36-ти, и наступил полный упадок сил

Юрий Кузь рассказал, что и сам недавно перенес коронавирус. Причем, будучи достаточно здоровым человеком, распознал болезнь не сразу.

- У меня таких было три фактора, на основании которых я вообще не мог подумать, что это «корона». Я ехал домой и у меня сильно заболело в груди. Заехал к себе в магазин, подождал полчаса, но стало не легче. В аптеке объяснил, что у меня в груди и между лопатками болит. Провизор предположила, что это может быть инфаркт или инсульт. Я испугался и поехал в «скорую», которая находится рядом. Заезжаю туда, а мне: «Вы как сюда попали? Нельзя сюда!» - «Мне плохо, нужна помощь» - «Мы не можем вас принять, потому что коронавирус, двери должны быть закрыты». А они случайно были открыты. Спрашиваю: «Что мне делать? Мне нехорошо» - «Вызывайте 103». Смотрите: я сижу возле «скорой», вызываю «103». Звонок поступает в Ивано-Франковск, а потом только из области в Калуш! И лишь тогда меня принимают и начинают обследовать - это же бред! Но мне стало получше, от уколов и таблеток я отказался и отправился домой. А накануне были выборы, я работал на них и лег в 5 часов утра. До того был у товарища в бассейне под открытым небом - это два! И перед тем, как у меня заболело, выпил бокал шампанского, после чего мне стало плохо. Когда все это сопоставил, что не выспался, или простудился, а может, шампанское не то было, то о коронавирусе и не подумал. Это уже потом всю ночь меня лихорадило, температура на второй день поднялась до 38 и очень-очень сильно «ломало». А затем температура упала до 36-ти, наступил полный упадок сил. Да еще пропали вкус и обоняние. Я до последнего не верил, но тогда уже точно понял, что у меня «корона». И лишь сегодня впервые зашел в дом и чуть-чуть услышал, что холодец варится. А мой товарищ неделю температурил - и все, нет его.

 

Примечательно, что работа ритуального салона в Калуше полицейских смутила, а вот тернопольский предприниматель «сориентировался», и чтобы обойти ограничение карантина выходного дня, создал «религиозную» организацию «Братство лысых». Теперь его заведение в будни является обычным рестораном, а в выходные объявляется... трапезной, а хостел превращается в... монастырь. Наведывающихся с проверкой правоохранителей здесь встречают не учтиво и вовнутрь к трапезничающей «братии» не впускают.

 

Ирина Левченко

Фото Юрия Кузя и скриншоты

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Все по теме:

Ивано-Франковск, Калуш, Штрафы, Полицейские, Карантин, Covid-19, Карантин выходного дня..

Автор:

Телеграф
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