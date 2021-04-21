Не міг залишити хвору матір: на Вінничині вже майже два тижні шукають зниклого хлопця

У Вінниці вже понад 10 днів ведуть пошуки 23-річного Михайла Зубчука. Хлопець йшов додому з дня народження і раптово зник.

Про це повідомили 21 квітня в сюжеті ТСН.

На даний момент пошуки ведуться практично на території всієї області. Поліцейські, нацгвардійці і волонтери переглядали практично всі доступні наземні місця, коли водолази перевіряли озеро неподалік.

За словами матері зниклого Надії Лукаш, Михайло пропав 10 днів назад і піти просто він не міг. Оскільки вона хворіє і потребує догляду, а - він її "єдиний і дуже турботливий син".

Своєю чергою в поліції завели кримінальну справу за даним фактом.

В останній раз зниклого виділи в мікрорайоні Тяжилів, поблизу зупинки "Мрія".

Прикмети: зріст 190 см, статура середня, волосся темно-русяве.

Одяг: темні джинси, чорна куртка і чорні кросівки.

Фото зниклого:

Нагадаємо, що раніше на Київщині в селі Рагівка пропав 2-х річна дитина, якого шукали цілу ніч ранок і день.