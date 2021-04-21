Скачать
Середа, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
90-ті у Калуші: рекетир 10 років тероризує місцевих бізнесменів, влаштовуючи підпали і стріляючи по вікнах
90-ті у Калуші: рекетир 10 років тероризує місцевих бізнесменів, влаштовуючи підпали і стріляючи по вікнах
"Не вірте жодному їхньому слову": адвокат розповів правду, в якому стані Навальний
"Не вірте жодному їхньому слову": адвокат розповів правду, в якому стані Навальний
"Продовжують прибувати": міністр розповів, скільки російських військових буде на кордоні України через тиждень (відео)
"Продовжують прибувати": міністр розповів, скільки російських військових буде на кордоні України через тиждень (відео)
Кабмін продовжив режим НС в Україні до кінця червня: подробиці
Кабмін продовжив режим НС в Україні до кінця червня: подробиці

Не міг залишити хвору матір: на Вінничині вже майже два тижні шукають зниклого хлопця

Не міг залишити хвору матір: на Вінничині вже майже два тижні шукають зниклого хлопця
10:30 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

У Вінниці вже понад 10 днів ведуть пошуки 23-річного Михайла Зубчука. Хлопець йшов додому з дня народження і раптово зник.

Про це повідомили 21 квітня в сюжеті ТСН.

На даний момент пошуки ведуться практично на території всієї області. Поліцейські, нацгвардійці і волонтери переглядали практично всі доступні наземні місця, коли водолази перевіряли озеро неподалік.

За словами матері зниклого Надії Лукаш, Михайло пропав 10 днів назад і піти просто він не міг. Оскільки вона хворіє і потребує догляду, а - він її "єдиний і дуже турботливий син". 

Своєю чергою в поліції завели кримінальну справу за даним фактом. 

В останній раз зниклого виділи в мікрорайоні Тяжилів, поблизу зупинки "Мрія".

Прикмети: зріст 190 см, статура середня, волосся темно-русяве.

Одяг: темні джинси, чорна куртка і чорні кросівки.

Фото зниклого:

пропав Михайло Зубчук

Нагадаємо, що раніше на Київщині в селі Рагівка пропав 2-х річна дитина, якого шукали цілу ніч ранок і день.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 86

Все по темі:

Украина, Винница.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Продовжують прибувати": міністр розповів, скільки російських військових буде на кордоні України через тиждень (відео)
02 В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані
03 Американців закликали не подорожувати в Україну через коронавірус і агресію Путіна
04 З Днем секретаря! Яскраві листівки і картинки на свято українською
05 Не міг залишити хвору матір: на Вінничині вже майже два тижні шукають зниклого хлопця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані
В Україні понад 1,5 млн осіб видужали від коронавірусу: свіжі дані
Яке свято 20 квітня: народні прикмети і заборони
Яке свято 20 квітня: народні прикмети і заборони
Американців закликали не подорожувати в Україну через коронавірус і агресію Путіна
Американців закликали не подорожувати в Україну через коронавірус і агресію Путіна
В Україну повернеться сніг і похолодання: синоптик оголосила прогноз погоди на Вербну неділю
В Україну повернеться сніг і похолодання: синоптик оголосила прогноз погоди на Вербну неділю
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся